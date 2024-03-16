Мужской спринт в рамках заключительного этапа Кубка мира в канадском Кенморе был заключительной гонкой, очки за которую шли в зачет Кубка наций, от которого зависят квоты команд на следующий сезон. Украина заняла итоговое 11-е место, из-за чего потеряла квоту в пять спортсменов на следующий сезон, пишет 24 Канал.

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В следующем сезоне на Кубке мира Украина будет иметь меньшее представительство

Сборная Украины завершила сезон с показателем в 5573 очка. Это на 432 очка меньше, чем в сезоне 2022/23, который "сине-желтые" биатлонисты завершили девятыми.

Важно. Из-за непопадания в топ-10, Украина не сможет выставлять по 5 биатлонистов на спринты и индивидуальные гонки, как это было раньше. Отныне квота "сине-желтых" в следующем сезоне - четыре спортсмена.

Женская же сборная завершила сезон на девятом месте Кубка наций и сохранила имеющуюся квоту. Поэтому в женских гонках, как и в текущем сезоне, Украину продолжат представлять по пять биатлонисток.