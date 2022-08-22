Сколько Динамо может получить за выход в группу Лиги чемпионов

Киевское Динамо 23 августа сыграет ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Бенфики. На кону этого матча будут стоять немалые призовые.

Не менее 29,3 миллиона евро. Это именно та сумма, которую гарантированно получит Динамо, если выйдет в групповой этап Лиги чемпионов. Правда, для этого 23 августа нужно обыграть Бенфику на ее поле. Первый матч между командами на "домашнем поле" Динамо закончился поражением украинского клуба со счетом 0:2.

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В сезоне 2022/2023 УЕФА на призовые для Лиги чемпионов выделила 2 миллиарда 32 миллиона евро. Каждая команда за попадание в группу Лиги чемпионов получит 15,64 миллиона евро. Например, эту сумму уже гарантированно получит Шахтер.

Дополнительно, команды получат деньги за свой рейтинг УЕФА за 10 лет. Все 32 команды, которые выйдут в группу, будут расположены на местах с 1 до 32. Команда на последнем месте получит одну ставку за свой рейтинг. Команда на 31 месте – две ставки. И так к вершине рейтинга, где лидер получит 32 ставки. В сезоне 2022/2023 одна ставка составляет 1,137 миллиона евро.

Если Динамо выйдет в группу Лиги чемпионов, то в этом рейтинге будет на 21-м месте. Следовательно, сможет рассчитывать на 12 ставок. В сумме это еще 13,644 миллиона евро.

Еще одним дополнительным источником доходов Динамо в Лиге чемпионов, если команда попадет туда, будет распределение средств от продажи телеправ. Но украинский рынок не столь мощный, поэтому и суммы здесь для украинских команд не столь велики. И о них можно будет говорить уже по окончании турнира.

Доход от выступления в группе

29,3 миллиона евро – это гарантированная сумма для Динамо, если команда попадет в группу Лиги чемпионов. А уже во время выступления в турнире киевляне могут его увеличить. За каждую ничью на групповом этапе предусмотрено 930 тысяч евро, за победу – 2,8 миллиона євро. А дальше уже:

выход в 1/8 финала – 9,6 миллиона евро;

миллиона евро; выход в 1/4 финала – 10,6 миллиона евро;

миллиона евро; выход в полуфинал – 12,5 миллиона евро;

миллиона евро; выход в финал – 15,5 миллиона евро;

миллиона евро; победа в турнире – 20 миллионов евро.

Если Динамо вылетит от Бенфики, получит 5 миллионов евро за выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. И 3,63 миллиона евро за попадание в группу Лиги Европы. В группе ЛЕ также будет учитываться рейтинг УЕФА, но ставка за него значительно меньше – 132 тысяч евро за место. Но Динамо будет в топ-5 и сможет рассчитывать на около 4 миллионов евро.

Как Шахтер пострадает от вылета Динамо

Вылет Динамо в плей-офф квалификации Лиги чемпионов может отразиться и на доходах донецкого Шахтера. Все из-за того же рейтинга клубов. Пока "горняки" на 14-м месте в этом рейтинге. И могут рассчитывать на 21,603 миллионов евро. Но если в группу Лиги чемпионов выйдет Бенфика, то она потеснит "горняков" на 15-е место, и тогда они получат всего 20,466 миллиона евро. Так что от результата Динамо зависит, обогатится ли донецкий клуб еще на эти 1,137 миллиона евро.