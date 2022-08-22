Щонайменше 29,3 мільйона євро. Це саме та сума, яку гарантовано отримає Динамо, якщо вийде до групового етапу Ліги чемпіонів. Правда для цього 23 серпня треба обіграти Бенфіку на її полі. Перший матч між командами на "домашньому полі" Динамо закінчився поразкою українського клубу з рахунком 0:2.

До теми Фатальна помилка Циганкова: як Динамо пропустило другий гол у матчі з Бенфікою – відео

В сезоні 2022/2023 УЄФА на призові для Ліги чемпіонів виділила 2 мільярди 32 мільйони євро. Кожна команда за потрапляння до групи Ліги чемпіонів отримає 15,64 мільйона євро. Для прикладу, цю суму вже гарантовано отримає Шахтар.

Додатково команди отримають кошти за свій рейтинг УЄФА за 10 років. Всі 32 команди, які вийдуть до групи, будуть розташовані на місцях з 1 по 32. Команда на останньому місці отримає одну ставку за свій рейтинг. Команда на 31 місці – дві ставки. І так до вершини рейтингу, де лідер отримає 32 ставки. В сезоні 2022/2023 одна ставка складає 1,137 мільйона євро.

Якщо Динамо вийде до групи Ліги чемпіонів, то в цьому рейтингу буде на 21 місці. Відтак зможе розраховувати на 12 ставок. В сумі це ще 13,644 мільйона євро.

Ще одним додатковим джерелом доходів Динамо в Лізі чемпіонів, якщо команда туди потрапить, буде розподіл коштів від продажу телеправ. Але український ринок не настільки потужний, тож і суми тут для українських команд не такі великі. І про них можна буде говорити вже по закінченні турніру.

Дохід від виступу в групі

29,3 мільйона євро – це гарантована сума для Динамо, якщо команда потрапить до групи Ліги чемпіонів. А вже під час виступу в турнірі кияни можуть її збільшити. За кожну нічию на груповому етапі передбачено 930 тисяч євро, за перемогу – 2,8 мільйона євро. А далі вже:

вихід в 1/8 фіналу – 9,6 мільйона євро;

мільйона євро; вихід в 1/4 фіналу – 10,6 мільйона євро;

мільйона євро; вихід у півфінал – 12,5 мільйона євро;

мільйона євро; вихід у фінал – 15,5 мільйона євро;

мільйона євро; перемога в турнірі – 20 мільйона євро.

Якщо Динамо вилетить від Бенфіки, то отримає 5 мільйонів євро за вихід у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. І 3,63 мільйона євро за потрапляння до групи Ліги Європи. В групі ЛЄ також буде враховуватися рейтинг УЄФА, але ставка за нього значно менша – 132 тисячі євро за місце. Та Динамо буде в топ-5 і зможе розраховувати на близько 4 мільйони євро.

Як Шахтар постраждає від вильоту Динамо

Виліт Динамо у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів може позначитися і на доходах донецького Шахтаря. Все через той же рейтинг клубів. Поки "гірники" на 14 місці в цьому рейтингу. І можуть розраховувати на 21,603 мільйона євро. Але якщо до групи Ліги чемпіонів вийде Бенфіка, то вона потіснить "гірників" на 15 місце, і тоді вони отримають лише 20,466 мільйона євро. Тож від результату Динамо залежить, чи збагатиться донецький клуб ще на ці 1,137 мільйона євро.