Шахтер и Заря сыграли свой матч в воскресенье, 13 ноября. Игра закончилась вничью 2:2. А судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль дважды не засчитывала голы "горняков". Это было во втором тайме с разницей в четыре минуты, когда донецкая команда проигрывала.

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Оба гола решили не засчитывать из-за того, что зафиксировали положение вне игры. В обоих случаях "виновником" был Тарас Степаненко.

Комитет арбитров признал, что во втором моменте на 55-й минуте матча была допущена ошибка.

"Ситуация очень граничная – сложно понять, находится игрок №6 ФК "Шахтер" в положении "вне игры" или находится на линии с предпоследним игроком. Рекомендации, предоставляемые Комитетом арбитров УАФ, так же как и со стороны УЕФА и ФИФА, есть очень четкими: "В случае сомнения держать флажок внизу". Поэтому в такой ситуации, как эта, комитет арбитров ожидает, что ассистент арбитра не будет поднимать флажок", – говорится в разъяснении главного эксперта по арбитражу УАФ Николая Риццоли.

Стоит отметить, что после этого Шахтер забил гол, сведя матч вничью. Но команда потеряла возможность приблизиться к находящемуся на первом месте Днепр-1.