Арбуз на поле

В воскресенье состоялся центральный матч 13-го тура чемпионата Украины. Во Львове Шахтер не смог переиграть Зорю, команды забили по два мяча.

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Перед поединком дончане порадовали болельщиков яркой акцией. Выходя на поле, главная арбитрина поединка Екатерина Монзуль держала в руках арбуза. "Особый мяч на сегодняшней игре", – так Шахтер подписал это фото в соцсетях.

Несложно догадаться, что клуб посвятил эту акцию деоккупации Херсона от российских захватчиков. 11 ноября областной центр был освобожден после восьми месяцев оккупации.





Шахтер отмечает освобождение Херсона / твиттер Шахтера

Неидеальное судейство

К слову, судейство Екатерины Монзуль вызвало немало вопросов у тренера дончан. Арбитрина не засчитала два мяча "горняков", которые Игорь Йовичевич считает чистыми.

Судейство нам не помогает, это очевидно. Чтобы никто не думал, будто судьи нам помогают. Сегодня было доказательство этому: совершенно чистый первый гол. И второй гол тоже. Судейство также имеет свой комитет, разбирающий игру, как я разбираю игру своей команды. Они должны сделать выводы. Это два чистых гола. Первый – точно, Степаненко не играл в этот мяч, забил другой футболист. И мы говорим о явной ошибке. Очевидно, что сегодня судейство было не в нашу пользу,

– заявил коуч.

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После 11 матчей Шахтер идет на втором месте в турнирной таблице УПЛ. "Горняки" отстают от Днепра-1 на пять баллов, имея при этом поединок в запасе. Именно с командой Александра Кучера дончане играют следующий матч.