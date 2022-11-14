Шахтар та Зоря зіграли свій матч в неділю, 13 листопада. Гра закінчилася внічию 2:2. А суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль двічі не зараховувала голи "гірників". При цьому це було у другому таймі з різницею в чотири хвилини, коли донецька команда програвала.

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Обидва голи вирішили не зараховувати через те, що зафіксували положення поза грою. В обох випадках "винуватцем" був Тарас Степаненко.

Комітет арбітрів визнав, що у другому моменті на 55-й хвилині матчу була допущена помилка.

"Ситуація є дуже межовою – складно зрозуміти, перебуває гравець №6 ФК "Шахтар" у положенні "поза грою" чи перебуває на лінії з передостаннім гравцем. Рекомендації, що надаються Комітетом арбітрів УАФ, так само як і з боку УЄФА та ФІФА, є дуже чіткими: "У разі сумніву тримати прапорець унизу". Тому в такій ситуації, як ця, комітет арбітрів очікує, що асистент арбітра не підніматиме прапорець", – йдеться в роз'ясненні головного експерта з арбітражу УАФ Ніколи Ріццолі.

Варто відзначити, що після цього Шахтар таки забив гол, звівши матч внічию. Але команда втратила можливість наблизитися до Дніпро-1, який перебуває на першому місці