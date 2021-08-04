Победительницей стала Сакура Йосодзуми, которой исполнилось 19 лет. А вот еще два места заняли Кокона Хираки и Скай Браун. Первой из них 12 лет (13 лет исполнится 26 августа 2021 года). Скай Браун 13 лет исполнилось совсем недавно – 7 июля 2021 года. Призерам на троих всего 44 года.

Самые молодые рекордсмены Олимпиад

Несмотря на довольно юный возраст, ни Хираки, ни Браун не смогли побить рекорды по возрасту на Олимпиадах.

К теме Поражают амбициями: самые молодые спортсмены, участвующие в Олимпиаде-2020

Самой молодой олимпийской чемпионкой считают Марджори Гестринг. На Олимпиаде 1936 года в Берлине она победила в прыжках с 3-метрового трамплина. Ей тогда было 13 лет и 268 дней.

Однако если принимать во внимание не только летние Олимпийские игры, то здесь звание самой молодой чемпионки будет удерживать конькобежка Ким Юн Ми из Южной Кореи. В возрасте 13 лет и 85 дней она завоевала золотую награду в эстафетной гонке на 3000 метров на зимней Олимпиаде 1994 года в Лиллегаммере.

Самой молодой призеркой Олимпиады является датчанка Инга Серенсен. На той же Олимпиаде в Берлине она стала бронзовым призером в плавании брассом на дистанции 200 метров. Ей тогда было всего 12 лет и 24 дня.

Что касается самого молодого победителя олимпиады среди мужчин, то здесь нет такого единодушия. Есть история о французе Марселе Депайе. На Олимпиаде 1900 года в Париже его посадили в лодки нидерландцев, которые соревновались в академической гребле. Они победили. Но вот получил ли золотую медаль сам паренек – записи так и нет. При этом разные источники указывают на разный возраст – от 8 до 10 лет.

Зато известно, что на первых Олимпийских играх 1896 года в Афинах бронзовую медаль в командном соревновании на брусьях получил Димитриос Лундрас. К тому времени ему было 10 лет и 218 дней. Дальнейшую карьеру он связал с морем, став адмиралом.

Что касается Украины, то самой молодой чемпионкой является фигуристка Оксана Баюл, которая завоевала медаль в возрасте 16 лет и 101 день. Произошло это на зимней Олимпиаде-1994, где Украина впервые была представлена как независимое государство. И именно Баюл считается первой олимпийской чемпионкой в истории Украины.

Хотя гимн Украины на Олимпиаде в честь победы наших спортсменов звучал и раньше, уже за время Независимости. Произошло это на Олимпиаде в Барселоне в 1992 году. Тогда Украина была представлена в составе так называемой "Объединенной команды", которая состояла из представителей стран бывшего СССР. Однако организаторы решили в честь победителей индивидуальных соревнований из "Объединенной команды" поднимать национальный флаг и исполнять гимн стран, которые они представляют. Гимн Украины в Барселоне звучал довольно часто. В том числе и в честь Татьяны Гуцу. Она в спортивной гимнастике победила в абсолютном первенстве и подкрепила триумф в самом престижном виде программы командным "золотом", "серебром" на брусьях и "бронзой" в вольных упражнениях. В то время ей было всего 15 лет.