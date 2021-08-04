Переможницею стала Сакура Йосодзумі, якій виповнилося 19 років. А от ще два місця посіли Кокона Хіракі та Скай Браун. Першій з них 12 років (13 років виповниться 26 серпня 2021 року). Скай Браун 13 років виповнилося зовсім недавно – 7 липня 2021 року. Призеркам на трьох лише 44 роки.

Наймолодші рекордсмени Олімпіад

Попри доволі юний вік, ні Хіракі, ні Браун не змогли побити рекорди за віком на Олімпіадах.

До теми Олімпіада-2020: загальний медальний залік

Наймолодшою олімпійською чемпіонкою вважають Марджорі Гестрінг. На Олімпіаді 1936 року в Берліні вона перемогла у стрибках з 3-метрового трампліна. Їй тоді було 13 років та 268 днів.

Однак якщо брати до уваги не лише літні Олімпійські ігри, то тут звання наймолодшої чемпіонки утримуватиме ковзанярка Кім Юн Мі з Південної Кореї. У віці 13 років та 85 днів вона виборола золоту нагороду в естафетній гонці на 3000 метрів на зимовій Олімпіаді 1994 року в Ліллегаммері.

Наймолодшою призеркою Олімпіади є датчанка Інга Серенсен. На тій же Олімпіаді в Берліні вона стала бронзовою призеркою в плаванні брасом на дистанції 200 метрів. Їй тоді було лише 12 років та 24 днів.

Щодо наймолодшого переможця Олімпіади серед чоловіків, то тут немає такої одностайності. Є історія про француза Марселя Депайє. На Олімпіаді 1900 року в Парижі його посадили до лодки нідерландців, які змагалися в академічному веслуванні. Вони перемогли. Але от чи отримав золоту медаль сам хлопчина – запису так і немає. При цьому різні джерела вказують на різний вік – від 8 до 10 років.

Зате відомо, що на перших Олімпійських іграх 1896 року в Афінах бронзову медаль у в командному змаганні на брусах здобув Дімітріос Лундрас. На той час йому було 10 років і 218 днів. Подальшу кар'єру він пов'язав з морем, ставши адміралом.

Щодо України, то наймолодшою чемпіонкою є фігуристка Оксана Баюл, яка виборола медаль у віці 16 років і 101 день. Сталося це на зимовій Олімпіаді-1994, де Україна вперше була представлена як незалежна держава. І саме Баюл вважається першою олімпійською чемпіонкою в історії України.

Хоча гімн України на Олімпіаді на честь перемоги наших спортсменів лунав і раніше, вже за часи Незалежності. Сталося це на Олімпіаді в Барселоні в 1992 році. Тоді Україна була представлена в складі так званої "Об'єднаної команди", яка складалася з представників країн колишнього СРСР. Однак організатори вирішили на честь переможців індивідуальних змагань з "Об'єднаної команди" підіймати національний прапор та виконувати гімн країн, які вони репрезентують. Гімн України в Барселоні лунав доволі часто. У тому числі й на честь Тетяни Гуцу. Вона у спортивній гімнастиці перемогла в абсолютній першості та підкріпила тріумф у найпрестижнішому виді програми командним "золотом", "сріблом" на брусах та "бронзою" у вільних вправах. На той час їй було лише 15 років.