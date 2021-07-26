Каждый из них, несмотря на юный возраст, уже успел пережить немало взлетов и падений, а некоторые и даже серьезные травмы. Впрочем, невзгоды не сломали их, а наоборот – закалили и побудили к новым свершениям. Больше о самых молодых олимпийцах – читайте в материале спорта 24.

Стоит внимания Медальный зачет Украины на Олимпиаде в Токио

Хенд Заза, Сирия, 12 лет, настольный теннис

Это самая молодая из всех спортсменов, участвующих в Олимпийских играх-2020. Юная сирийка вошла в историю, выиграв отборочный турнир в Западной Азии, когда ей было всего 11 лет. Так девочка забронировала себе место на Олимпийских играх в Токио. Тогда в финале соревнований Заза обыграла ливанку Мариану Саакян, почти в 4 раза старше ее (на момент турнира той было 42).

По данным OlyMADMen, Заза станет пятым самым молодым известным олимпийцем в истории со времен румынской фигуристки Беатрис Хуст, которая участвовала в соревнованиях в 1968 году.



Хенд Заза представляет Сирию на Олимпиаде-2020 / Фото Hong Kong Table Tennis Association Ltd

"Я очень редко видела, чтобы игрок в таком юном возрасте играл с такой радостью и тренировался с такой интенсивностью", – так о Заза отзывалась Ева Джелер, бывшая тренер национальной сборной Германии по настольному теннису. По ее мнению, сирийке еще нужно поработать над своей техникой. Впрочем, ее решимость и желание играть – это именно то, что может стать залогом успеха в будущем.

12-летняя спортсменка большую часть своей жизни прожила в стране, окутанной войной. Конфликт вспыхнул там весной 2011 года, когда Зазе было только 2. От начала своей карьеры она могла играть лишь в 2 – 3 международных матчах на год.

"В предыдущие годы конфликт в Сирии помешал нам участвовать во многих мероприятиях, но мы изо всех сил старались поддерживать настольный теннис в нашей стране", – подчеркнул Басам Халил, президент национальной федерации настольного тенниса.

Обратите внимание! Ни один сириец, мужчина или женщина, ранее не принимал участия в Олимпийских играх по настольному теннису.

Алексей Середа, Украина, 15 лет, прыжки в воду

Середа – украинский прыгун в воду и самый молодой спортсмен олимпийской сборной Украины. Парень родился 25 декабря 2005 года в Николаеве. Дебют в национальной команде состоялся, когда ему было 13. Тогда в финале соревнований по синхронным прыжкам спортсмен в паре с 17-летним Олегом Сербиным получил четвертое место на чемпионате мира по водным видам спорта.

В 2019 году Середа показал отличный результат на чемпионате Европы по прыжкам в воду – стал самым молодым чемпионом в прыжках с вышки. В мае 2021 года он повторил это достижение в смешанной паре с Ксенией Байло и стал двукратным европейским чемпионом.



Алексей Середа в 2019 году / Фото НОК Украины

В мае 2021 года на Кубке Украины парень выступал с усложненной программой и установил личный рекорд. После он анонсировал, что к Олимпийским играм планирует добавить к ней еще один новый прыжок.

"Уже его прыгаю, но в соревнования не вставлял, поскольку плохо пока выполняю", – пояснил Середа и заверил, что будет работать над техникой.

Илья Ковтун, Украина, 17 лет, спортивная гимнастика

Украинский гимнаст, родом из Черкасс, родился 10 августа 2003 года. Он тренируется в областной детско-юношеской спортивной школе "Олимпия", тренер – Ирина Надюк. Парня называют одним из самых перспективных юниоров в мире. Ведь он уже успел стать призером юниорского чемпионата мира, шестикратным чемпионом Европы среди юниоров, призером чемпионата Европы среди юниоров, а также многократным чемпионом и призером Европейского юношеского олимпийского фестиваля.



Илья Ковтун – перспективный украинский спортсмен / Фото European Gymnastics

Главный тренер сборной Украины Геннадий Сартинский описывает 17-летнего парня как очень сильного спортсмена, особенно в многоборье. По его словам, тот уже становится лидером команды.

"У него самая большая база и сложность на шести снарядах в сумме, а также работоспособность как у молодых", – говорил тренер в апреле 2021 года.

Скай Браун, Великобритания, 13 лет, скейтбординг

13-летняя спортсменка – самая молодая профессиональная скейтбордистка в мире. Впервые она приняла участие в соревнованиях, когда ей было только 8. Несмотря на юный возраст, девочка уже успела отметиться рядом достижений. В частности, первой смогла выполнить прыжок с полуторным оборотом вокруг своей оси и флип на 720 градусов. А также стала первой женщиной в истории, которая исполнила трюк фронтсайд 540. Кроме этого, девочка – самая юная спортсменка, которую финансирует Nike. Теперь Браун еще и самая молодая в истории представительница Великобритании на летних Олимпийских играх.



Браун будет выступать на соревнованиях после серьезных травм / Фото с сайта Олимпиады

Изначально она планировала выступать за Японию (именно там девочка родилась, оттуда ее мать). Однако в марте 2019 года Браун объявила, что будет выступать за страну отца – Великобританию. Такое решение она объяснила тем, что поддерживает "более расслабленный подход" Британской ассоциации скейтбординга.

Справка. Браун завоевала бронзовые награды на Чемпионате мира по скейтбордингу в 2020 году и Всемирных экстремальных играх в 2021. Интересно, что у нее нет тренера по скейтбордингу, она самостоятельно изучает трюки с помощью видео на ютубе.

Спортсменка лишь недавно оправилась от травм

В 2020 году во время тренировок Браун ударилась о рампу и получила серьезные травмы – у нее диагностировали переломы черепа, левого запястья и руки. В больницу британку привезли без сознания, но медикам удалось ее спасти.

Что произошло с Браун на тренировке: смотрите видео

Впоследствии в своем инстаграме она опубликовала видео, в котором заверила, что несмотря на травму планирует побороться за медали на Олимпийских играх.

"Я хочу усердно работать, просто жду, когда мое тело восстановится. Спасибо всем, что пишете мне слова любви и поддержки. Простите, что заставила вас волноваться. Со мной будет все хорошо", – обратилась Браун к болельщикам.

Кокона Хираки, Япония, 12 лет, скейтбординг

Одной из соперниц Браун будет ее сверстница из Японии – Кокона Хираки, родившаяся 26 августа 2008 года. Сейчас девочка занимает шестую позицию в мировом рейтинге (британка – третью). Олимпийский дебют совсем не отпугивает спортсменку.

"Я буду делать все так, как и всегда. Главное – кайфовать от своего выступления", – заявила она накануне журналистам.



Хираки – соперница Скай Браун / Фото Life Without Andy

Хираки впервые стала на скейтборд в возрасте 5 лет. Когда ей было 10 лет и 11 месяцев она стала самой молодой скейтбордисткой, выигравшей медаль (серебряную) на Всемирных экстремальных играх в США.

По данным Олимпийского комитета Японии, Хираки стала самой молодой в истории представительницей Японии на Олимпийских играх и побила предыдущий рекорд, принадлежавший пловчихе Юкари Такемото. Она участвовала в Олимпийских играх в 1968 году в Мексике в возрасте 13 лет.

Кэти Граймс, США, 15 лет, плавание

15-летняя Граймс из Лас-Вегаса стала самой молодой американской пловчихой, которая участвовала в Олимпийских играх после 14-летней Аманды Бирд в 1996 году. В Токио она посоревнуется в заплыве на 800 метров.



Американская пловчиха Кэти Граймс / Фото Peter H. Bick Photography

5-кратная олимпийская чемпионка и 15-кратная чемпионка мира Кейт Ледеки из США оценила спортивные перспективы девочки. Именно Ледеки также в том же возрасте, что и Граймс, дебютировала на летней Олимпиаде-2012 в Лондоне. Тогда она завоевала золото на дистанции в 800 метров вольным стилем, лидируя от начала и до конца заплыва. По словам легендарной американской пловчихи Граймс "даже не будущее спорта, она уже его настоящее".

Колин Даффи, США, 17 лет, скалолазание

Даффи – профессиональный американский альпинист, самый молодой участник нового олимпийского вида спорта. Родился 10 декабря 2003 года.

"Я начал заниматься скалолазанием в местном развлекательном центре, когда мне было около 4 или 5 лет. А потом я просто как будто продвинулся вверх", – рассказал спортсмен.



Спортивный альпинист Колин Даффи из США / Фото Bree Robles

Даффи тренируется перед Олимпиадой: смотрите видео

При обычных условиях спортивный альпинист три раза в неделю тренируется с командой ABC в Боулдере, штат Колорадо, а в выходные занимается в спортзале. Впрочем, всего лишь через несколько недель после того, как он обеспечил себе место в олимпийской сборной США, началась пандемия коронавируса COVID-19. Это коренным образом изменило график его тренировок, долгое время ему пришлось тренироваться дома. Для этого он обустроил специальную стену у себя в подвале. В то же время постоянно пытался поддерживать онлайн-связь со своим личным тренером.

Обратите внимание! Олимпийские игры-2020 в Токио начались 23 июля и продлятся до 8 августа. 24 канал освещает ход соревнований и будет информировать вас об успехах юных спортсменов. За всеми новостями Олимпиады – следите здесь.