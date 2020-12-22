Бронзовий призер Олімпійських ігор 2004 року з дзюдо Дмитро Носов поділився своєю думкою про санкції щодо російського спорту.

Носов у ефірі "Радіо КП" зізнався, що купився на російську пропаганду і не міг повірити в справедливе рішення МОК відсторонити Росію від великих міжнародних турнірах.

Але все змінилося після того, як президент російського Олімпійського комітету Олександр Жуков попросив вибачення, тим самим визнавши, що "була якась хімія, і грубо кажучи, щось хімічили".

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Ця епопея тягнеться дуже давно, я в якийсь момент дуже сильно захищав, був проти цих рішень, десь повівся на поводу у нашої пропаганди, що це все підступи спецслужб. Що якась хімія, грубо кажучи, щось хімічили. Зрозуміло, що Родченков цим займався, якесь керівництво було в курсі. Після цього я зрозумів, що ми дійсно винні ,

– сказав Носов.

Чому Росію відсторонили від великих змагань

У грудні 2019 року WADA позбавила Росію права брати участь у міжнародних змаганнях протягом наступних чотирьох років.

Росія отримала покарання за махінації з допінгом. Зокрема, незалежні експерти встановили, що в базу Московської антидопінгової лабораторії вносилися зміни з метою приховати позитивні допінг-проби російських спортсменів.

Росія подала апеляцію на рішення WADA у CAS, де 17 грудня 2020 року вирішили відсторонити росіян на два роки. Санкції торкнуться літніх Олімпійських ігор-2020 в Токіо, що пройдуть у 2021 році та зимових Ігор-2022 у Пекіні.

Там російська символіка буде заборонена. Гарантовано не буде російського триколору і на чемпіонаті світу з футболу у 2022 році. Хоча Росія ще навіть не розпочала кваліфікацію на Мундіаль.

РУСАДА для відновлення свого статусу має заплатити WADA внесок у розмірі 1,27 мільйона доларів.



Великі турніри, де не буде російського прапора / Інфографіка 24 каналу