Украинская легкоатлетка Ольга Ляхова, которая через COVID-19 вынуждена была тренировалась в Кении в течение 4 месяцев наконец вернется на родину. Спортсменка призналась, что будет скучать по африканской стране.
Об этом рассказала сама легкоатлетка в своем
Instagram. Девушка рассказала, что уже 21 июля сможет в прилететь в Украину.
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Она много раз меняла билеты из-за переноса рейсов, но полагает, что такая ситуация была уже последней.
Спортсменка признается, что пробыв 4 месяца в Кении, смогла осознать, что эта страна стала для нее уже родной. Она будет скучать по африканскому государству.
Могу с уверенностью сказать, что застрять в Кении не так уж и страшно, а даже классно. Мне кажется, я бы смогла такое повторить,
– подписала Ляхова.
Достижения Ольги Ляховой
В 2017 году на командном чемпионате Европы по легкой атлетике в составе сборной Украины завоевала золото. Ольга финишировала первой в беге на 800 метров.
Триумф кременчужанки не прошел незамеченным. Ляхова стала лучшей легкоатлеткой июня.
В этом году в Тайбэе состоялась Универсиада, где украинка завоевала серебро.
В 2018 году в Сумах на чемпионате Украины спортсменка стала лучшей на дистанции 800 метров.
Также в польском городе Торуни на международном турнире серии IAAF World Indoor Tour Ольга заняла второе место пьедестала.
На открытом Кубке Стамбула по легкой атлетике в помещении Ольга соревновалась в беге на нетипичной для тебя дистанции 400 м, но смогла финишировать третьей.
В 2019 году на чемпионате Европы (Глазго) Ляхова в финале бега на 800 метров показала третье время.
На II Европейских играх 2019 в Минске участвовала в новом виде программы – динамическая новая легкая атлетика (DNA). В гонке преследования вместе с Яной Качур, Алексеем Поздняковым и Евгением Гуцолом завоевала золото. По результатам финала динамической новой легкой атлетики (DNA) получила второе золото на турнире.