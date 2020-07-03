Українська легкоатлетка Ольга Ляхова, яка через COVID-19 змушена була тренувалась у Кенії протягом 4 місяців нарешті повернеться на Батьківщину. Спортсменка зізналась, що буде сумувати за африканською країною.

Про це розповіла сама легкоатлетка у своєму Instagram. Дівчина розповіла, що вже 21 липня зможе прилетіти в Україну.

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Повернення легкоатлетки

Вона безліч разів змінювала квитки через перенесення рейсів, але гадає, що така ситуація була вже останньою.

Спортсменка зізнається, що пробувши 4 місяці в Кенії змогла усвідомити, що ця країна стала для неї вже рідною. Вона буде сумувати за африканською державою.