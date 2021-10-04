Привет Петракову: Малиновский снова лучший в Аталанте

Руслан Малиновский продолжает поддерживать мощную форму в Аталанте. Украинский футболист в очередной раз стал лучшим в своем клубе.

В воскресенье, 3 октября, Аталанта принимала Милан в рамках чемпионата Италии. Клуб из Бергамо потерпел поражение со счетом 3:2. Лучшим игроком Аталанты в матче стал именно Малиновский.

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Малиновский сыграл 56 минут против Милана. Он получил оценку 7,5 от портала SofaScore. Это лучший результат в команде Руслана.

Статистика Малиновского в игре

Малиновский нанес 3 удара по воротам соперника. Также Руслан совершил три обводки, отдал 23 точные передачи (85%), сделал 2 ключевых паса, создал 1 голевой момент, выиграл 4 из 7 единоборств.

Это был 6 подряд выход украинца в стартовом составе Аталанты.

В сезоне-2021/2022 Малиновский забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах за Аталанту.

Малиновский не получил вызов в сборную Украины на матчи отбора на чемпионат мира-2022. И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков не видит Малиновского в своей команде.