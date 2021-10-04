Аталанта – Милан 2:3

Голы: Сапата, 86 (пен), Пашалич, 90+4 – Калабрия, 1, Тонали, 42, Леау, 78

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Выйти вперед команде Стефано Пиоли удалось на первой же минуте игры. Алексис Салемакерс отличной передачей разрезал всю оборону, а Давид Калабрия реализовал выход один на один.

После этого Аталанта владела преимуществом, но на 43-й минуте Сандро Тонали удвоил преимущество Милана. Молодой полузащитник обокрал Ремо Фройлера у штрафной зоны и легко переиграл вратаря.

Окончательно все стало понятно, когда на 78-й минуте Рафаэл Леау классным ударом в девятку сделал счет 3:0. Аталанта успела ответить лишь реализованным пенальти в исполнении Дувана Сапаты и голом Марио Пашалича.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе, но на 56-й минуте вместо него появился Йосип Иличич.

Аталанта – Милан: видеообзор