Привел Наполи к Кубку Италии и играл с Шевченко: Дженоа может возглавить экс-тренер Милана
Источник:PianetaGenoa
Итальянская Дженоа скоро может получить нового главного тренера. Им может оказаться бывший наставник Милана Дженнаро Гатузо.
Экс-одноклубник Шевченко
Дженоа может стать следующим клубом в тренерской карьере Дженнаро Гаттузо. 44-летний специалист может стать преемником Андрея Шевченко.
Кстати Дженоа не расторгла контракт с Шевченко, – СМИ
Стороны уже вроде бы ведут переговоры. Гаттузо пока без клуба. Последним местом работы итальянского наставника была Фиорентина, которая в предыдущем туре нанесла сокрушительное поражение Дженоа после увольнения Шевченко – 6:0.
Однако уже три недели спустя Гаттузо после назначения покинул "фиалок".
Напомним, что Шевченко покинул итальянский клуб после поражения в Кубке Италии от Милана (3:1).
Дженоа находится в ужасной ситуации. "Грифоны" после 22-х туров занимают предпоследнюю 19-ю строчку в Серии А, имея в своем активе 12 очков. Дженоа опережает только Салернитану, замыкающую таблицу итальянского первенства.
Тренерская карьера Гаттузо
- Итальянский специалист возглавлял уже восемь клубов за свою карьеру тренера.
- Наиболее солидный отрезок провел в Наполи и Милане. В обоих клубах провел более 80 матчей.
- В сезоне-2019/2020 привел Наполи к победе в Кубке Италии.