Привел Наполи к Кубку Италии и играл с Шевченко: Дженоа может возглавить экс-тренер Милана

19 января 2022 , 14:46
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Источник:

PianetaGenoa

Итальянская Дженоа скоро может получить нового главного тренера. Им может оказаться бывший наставник Милана Дженнаро Гатузо.

Экс-одноклубник Шевченко

Дженоа может стать следующим клубом в тренерской карьере Дженнаро Гаттузо. 44-летний специалист может стать преемником Андрея Шевченко.

Кстати Дженоа не расторгла контракт с Шевченко, – СМИ

Стороны уже вроде бы ведут переговоры. Гаттузо пока без клуба. Последним местом работы итальянского наставника была Фиорентина, которая в предыдущем туре нанесла сокрушительное поражение Дженоа после увольнения Шевченко – 6:0.

Однако уже три недели спустя Гаттузо после назначения покинул "фиалок".

Напомним, что Шевченко покинул итальянский клуб после поражения в Кубке Италии от Милана (3:1).

Дженоа находится в ужасной ситуации. "Грифоны" после 22-х туров занимают предпоследнюю 19-ю строчку в Серии А, имея в своем активе 12 очков. Дженоа опережает только Салернитану, замыкающую таблицу итальянского первенства.

Тренерская карьера Гаттузо

  • Итальянский специалист возглавлял уже восемь клубов за свою карьеру тренера.
  • Наиболее солидный отрезок провел в Наполи и Милане. В обоих клубах провел более 80 матчей.
  • В сезоне-2019/2020 привел Наполи к победе в Кубке Италии.
Автор: Софія Кулай