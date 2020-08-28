Известный шоумен и амбассадор сборной Украины Сергей Притула рассказал, как однажды едва не попал в драку из-за Артема Милевского.

Ситуация случилась на матче сборной Украины и Беларуси в 2009 году. Слова Притулы цитирует Sport Arena.

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"Однажды из-за Милевского я мог очень сильно отгрести в Минске, когда наша сборная играла с Беларусью в 2009 году. Все началось с того, что я взял билеты не в тот сектор. Я ехал с нашей организованной группой. С ультрас или просто с фанами. Я через знакомых коллег взял билет и оказался в вип-ложе среди белорусов. "Свой среди Чужих" (улыбается).

"В какой-то момент сябры развернули баннера, на котором был изображен Милевский, с палочкой и мешком за спиной идущий в направлении Киева. На спине написано "пес", и тучка, в которой нарисованы доллары. Они затянули старую-добрую кричалку "Милевский – пес!". Я пытался дяде, который был рядом со мной, объяснить, что Милевский никакой не "пес". А дядя объяснил мне, что теперь я также "пес". Мы с ним немного взяли друг друга за грудь и начали шарпать. И тут пришел еще один дядя, он был милиционером. И сказал: "Я не понял!". Успокоился весь сектор. Никогда такого не видел", – рассказал Притула.

Милевский в сборной Украины