Відомий шоумен і амбасадор збірної України Сергій Притула розповів, як одного разу ледь не потрапив у бійку через Артема Мілевського.

Ситуація трапилася на матчі збірної України та Білорусі у 2009 році. Слова притули цитує Sport Arena.

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"Одного разу через Мілевського я міг дуже смачно відгребти у Мінську, коли наша збірна грала з Білоруссю у 2009 році. Все почалось з того, що я взяв квитки не у той сектор. Я їхав з нашою організованою групою. З ультрас чи просто з фанами. Я через знайомих колег взяв квиток і опинився у віп-ложі серед білорусів. "Свой среди Чужих" (посміхається).

"В якийсь момент сябри розгорнули банера, на якому був зображений Мілевський, з паличкою і мішком за спиною йде у напрямку Києва. На спині написано "пёс", і хмаринка, в якій намальовані долари. Вони затягнули стару-добру кричалку "Милевский – пёс!". Я намагався дяді, який був поруч зі мною, пояснити, що Мілевський ніякий не "пёс". А дядя пояснив мені, що тепер я також "пёс". Ми з ним трохи взяли один одного за груди і почали шарпати. І тут прийшов ще один дядя, він був міліціонером. І сказав: "Я не понял!". Заспокоївся весь сектор. Ніколи такого не бачив", – розповів Притула.

Мілевський у збірній України