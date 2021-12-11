Притула раскритиковал гомофобные заявления украинских футболистов

Сергей Притула прокомментировал гомофобные высказывания нападающего киевского Динамо и национальной команды Артема Беседина. Он отметил безответственность футболиста.

Может прилететь "привет" от ФИФА и УЕФА

Известный украинский шоумен возмущен резкими высказываниями украинских футболистов. Он считает, что не следует выносить на публичную плоскость подобные убеждения.

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Происходит прецедент – австралийский футболист совершает каминг-аут. Его поддерживает куча футбольных клубов: Ювентус, Ливерпуль. Беседин... И не он один – Бутко,

– заявил посол сборной Украины по футболу.

По словам Притулы, после того, как он услышал гомофобные обращения, он разговаривал с президентом УАФ Андреем Павелко.

"Сборники делают определенные заявления. Я могу понять, что у них такие взгляды и так далее, но не всегда это нужно выносить в публичную плоскость. Ты не знаешь, какой потом прилетит "привет" от ФИФА и УЕФА всей сборной из-за твоих заявлений. Я даже у Павелко спрашивал, есть ли у сборной политрук", – сказал Притула", – добавил шоумен.

Гомофобные скандалы в украинском футболе