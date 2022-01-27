Роналду обиделся на Transfermarkt
Кристиан Шварц, координатор статистического сайта Transfermarkt, впервые рассказал детали конфликта с Роналду. По его словам, футболист был недоволен своей трансферной стоимостью на портале.
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Представитель портала Transfermarkt, который оценивает актуальную стоимость футболистов, заявил, что одним из важных факторов цены игрока является возраст.
"Сейчас возраст – один из важнейших факторов (при оценке, – 24 канал). Криштиану Роналду – возрастной игрок, как и Лионель Месси, поэтому их стоимость будет снижаться просто из-за возраста. Даже если они так же хороши, как и три года назад, они стали на три года старше", – заявил Шварц.
Роналду в личных сообщениях объяснили его трансферную стоимость, после чего португалец заблокировал инстаграм Transfermarkt.
Роналду написал сообщение нашим ребятам в соцсетях. Ему ответили, объяснили причины и сказали: "Вы с отрывом лидируете по стоимости в своей возрастной группе". Отрыв был где-то 30-50 миллионов фунтов. Потом Роналду прислал какие-то смайлики и заблокировал нас,
– сказал Шварц.
- Сейчас портал оценивает футболиста в 35 миллионов евро. Два перехода Роналду входят в топ-15 крупнейших трансферов в истории футбола.
- Его переход из Реала в Ювентус оценен в 117 миллионов евро – 8-е место.
- Трансфер из Манчестер Юнайтед в Реал – 94 миллиона евро и 13-я строчка в рейтинге.