Роналду образився на Transfermarkt
Крістіан Шварц, координатор статистичного сайту Transfermarkt, вперше розповів деталі конфлікту з Роналду. За його словами, футболіст був незадоволений своєю трансферною вартістю на порталі.
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Представник порталу Transfermarkt, який оцінює актуальну вартість футболістів, заявив, що одним з важливих факторів ціни гравця є вік.
"Зараз вік – один із найважливіших факторів (при оцінці, – 24 канал). Кріштіану Роналду – віковий гравець, як і Ліонель Мессі, тому їхня вартість буде знижуватися просто через вік. Навіть якщо вони так само хороші, як і три роки тому, вони стали на три роки старшими", – заявив Шварц.
Роналду в особистих повідомленнях пояснили його трансферну вартість, після чого португалець заблокував інстаграм Transfermarkt.
Роналду написав повідомлення нашим хлопцям у соцмережах. Йому відповіли, пояснили причини та сказали: "Ви з відривом лідируєте за вартістю у своїй віковій групі". Відрив був десь 30 – 50 мільйонів фунтів. Потім Роналду надіслав якісь смайлики та заблокував нас,
– сказав Шварц.
- Наразі портал оцінює футболіста у 35 мільйонів євро. Два переходи Роналду входять у топ-15 найбільших трансферів в історії футболу.
- Його перехід з Реала в Ювентус оцінений у 117 мільйонів євро – 8-е місце.
- Трансфер з Манчестер Юнайтед у Реал – 94 мільйони євро та 13-а сходинка в рейтингу.