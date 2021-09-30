Пришлось ждать год: Рух получил безумную премию от Динамо за ничью с Шахтером

Львовский Рух на прошлой неделе получил премиальные, которые ему принадлежали за результат годовой давности. Тогда дебютант УПЛ отобрал очки у донецкого Шахтера, сыграв с "горняками" вничью.

Обещанного ждали год

По информации источника, один из главных конкурентов дончан за эту ничью обещал футбольному клубу Руху премиальные за положительный результат в игре с Шахтером.

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Обещание было исполнено и на прошлой неделе, за несколько дней до матча девятого тура УПЛ против Динамо, львовяне получили премиальные в размере 200 тысяч долларов на команду.