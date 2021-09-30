Обіцяного чекали рік

За інформацією джерела, один з головних конкурентів донеччан за цю нічию обіцяв футбольному клубу Рух преміальні за позитивний результат у грі з Шахтарем.

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Обіцянка була виконана і минулого тижня, за кілька днів до матчу дев'ятого туру УПЛ проти Динамо, львів'яни отримали преміальні в розмірі 200 тисяч доларів на команду.