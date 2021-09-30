Обещанного ждали год
По информации источника, один из главных конкурентов дончан за эту ничью обещал футбольному клубу Руху премиальные за положительный результат в игре с Шахтером.
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Обещание было исполнено и на прошлой неделе, за несколько дней до матча девятого тура УПЛ против Динамо, львовяне получили премиальные в размере 200 тысяч долларов на команду.
- Добавим, что в нынешнем чемпионате после девяти туров "Динамо" занимает первое место, имея в активе 25 очков. У донецкого Шахтера вторая позиция в УПЛ и 22 очка.
- В 10-м туре УПЛ "Динамо" и "Шахтер" сыграют в Классическом. Матч пройдет 3 октября в Киеве.