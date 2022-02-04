Пришлось постараться, чтоб не обморозить кожу, – Пидручный о погодных условиях на Олимпиаде-2022
Источник:"Суспільне Спорт"
Сборная Украины по биатлону 5 февраля начнет свое выступление на Олимпийских играх в Пекине. Биатлонные старты начнутся со смешанной эстафеты.
Пидручный: не припоминаю, чтобы при таких условиях приходилось соревноваться
По словам биатлониста в Пекине довольно холодно. Он подчеркнул, что раньше ему не приходилось соревноваться при таких погодных условиях.
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Честно говоря, приспособиться к этим условиям очень трудно. Холод такой – честно, не припоминаю, чтобы при таких условиях приходилось соревноваться. Останавливаешься на несколько минут – и все дубеет. Но будем стараться и делать все возможное для этого,
– сказал Дмитрий.
Пидручный рассказал, как спортсменам приходится приспосабливаться к таким условиям.
"Одеваемся потеплее. Максимально старались приспособиться к таким погодным условиям, но все равно мерзнем и холодно. Очень тяжело. Сегодня самый холодный день и максимально сильный ветер. Пришлось постараться, чтобы не обморозить кожу и закрыть места, которые были на виду", – отметил Пидручный.
Главный тренер мужской сборной Юрай Санитра пока не может посещать тренировки своих подопечных. Поскольку у наставника "сине-желтых" сразу после приезда в Пекин обнаружили коронавирус.
"Подготовка без Санитры? Работается, конечно, не так хорошо, но мы с Алексеем Кравченко постоянно на связи: до тренировки, после тренировки. Жаль, что он не видит, как мы работаем. Но связь держим и надеемся, что в ближайшее время он вернется и возобновит с нами работу", – добавил лидер мужской сборной.
Коронавирус в сборной Украины
- Сразу по прибытии в Пекин коронавирус обнаружили у главного наставника мужской команды Юрая Санитры.
- Тренер отправился на самоизоляцию на 7 дней, он еще имеет шанс вернуться к работе еще до начала Олимпиады-2022.
- Затем вирус обнаружили у помощника Санитры – Игоря Ященко. Однако его повторный тест показал отрицательный результат.
- 2 февраля к этому списку присоединилась Елена Билосюк. Теперь ее сможет заменить Анастасия Меркушина, которая 5 февраля вылетит в Пекин.