Пришлось постараться, чтоб не обморозить кожу, – Пидручный о погодных условиях на Олимпиаде-2022

Сборная Украины по биатлону 5 февраля начнет свое выступление на Олимпийских играх в Пекине. Биатлонные старты начнутся со смешанной эстафеты.

Пидручный: не припоминаю, чтобы при таких условиях приходилось соревноваться

По словам биатлониста в Пекине довольно холодно. Он подчеркнул, что раньше ему не приходилось соревноваться при таких погодных условиях.

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Честно говоря, приспособиться к этим условиям очень трудно. Холод такой – честно, не припоминаю, чтобы при таких условиях приходилось соревноваться. Останавливаешься на несколько минут – и все дубеет. Но будем стараться и делать все возможное для этого,

– сказал Дмитрий.

Пидручный рассказал, как спортсменам приходится приспосабливаться к таким условиям.

"Одеваемся потеплее. Максимально старались приспособиться к таким погодным условиям, но все равно мерзнем и холодно. Очень тяжело. Сегодня самый холодный день и максимально сильный ветер. Пришлось постараться, чтобы не обморозить кожу и закрыть места, которые были на виду", – отметил Пидручный.

Главный тренер мужской сборной Юрай Санитра пока не может посещать тренировки своих подопечных. Поскольку у наставника "сине-желтых" сразу после приезда в Пекин обнаружили коронавирус.

"Подготовка без Санитры? Работается, конечно, не так хорошо, но мы с Алексеем Кравченко постоянно на связи: до тренировки, после тренировки. Жаль, что он не видит, как мы работаем. Но связь держим и надеемся, что в ближайшее время он вернется и возобновит с нами работу", – добавил лидер мужской сборной.

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