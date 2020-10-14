Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский неожиданно намекнул на то, что собирается покинуть "Динамо-Брест". Зимой футболист уже не будет в расположении белорусского клуба.

Футболист выложил пост в своем Instagram-аккаунте и написал загадочный текст под фото. Милевский добавил видео нарезки своих лучших действий в футболке "Динамо-Брест".

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Пост Милевского

Брест! Тогда все начиналось. Быть добру и мирному небу Беларуси. Паша Савицкий, мы типа рексы. Спасибо скажу всем в декабре раз и навсегда,

– написал Милевский.

Украинский форвард дважды подписывал контракт с "динамовцами". Впервые в июле 2017 года, а затем в январе 2019 года. Между этим, с лета до зимы 2018 года Артем выступал за венгерскую "Кишварду". Когда украинец присоединился к клубу во второй раз, тогда он помог стать "Динамо-Брест" чемпионом Беларуси, прервав 13-летнюю феерию БАТЭ.

Действующий контракт Артема с клубом рассчитан до января 2021 года. В составе белорусской команды экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины в целом провел 96 матчей, записав в свой актив 18 голов и 30 ассистов.