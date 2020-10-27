Український форвард брестського "Динамо" Артем Мілевський натякнув, що хоче завершити кар'єру професійного футболіста в Україні. Гравець відхилив пропозиції білоруського клубу щодо продовження контракту, щоб повернутись у чемпіонат, де розпочинався його шлях у футболі.

Мілевський шокував таким розвитком своєї кар'єри вболівальників футболу. 35-річний нападник відкритий до пропозицій українських клубів щодо свого трансферу. Про такі плани українця повідомив журналіст Ігор Циганик у авторській програмі "Циганик LIVE", який начебто дізнався цю інформацію зі слів агента гравця Олександра Панкова.

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Повернення в УПЛ

Мілевський не йде на контакт з керівництвом білоруського клубу щодо продовження угоди. Контракт футболіста розрахований до кінця року.

За словами Циганика, у Артема є пропозиції продовження кар'єри від лідерів чемпіонату Кіпру. Але гравець стоїть на своїй позиції та хоче завершити кар'єру професійного футболіста лише в Україні.

"Сам Мілевський не хоче поки що коментувати своє майбутнє. Він збирається дограти цей сезон, але для нього головний пріоритет – Україна", – заявив журналіст.

Кар'єра Мілевського у "Динамо-Брест"

Український форвард двічі підписував контракт з динамівцями. Вперше у липні 2017 року, а згодом у січні 2019 року. Між цим, з літа до зими 2018 року Артем виступав за угорську "Кішварду". Коли українець приєднався до клубу вдруге, тоді він допоміг стати "Динамо-Брест" чемпіоном Білорусі, перервавши 13-річну феєрію БАТЕ.

У складі білоруської команди ексфорвард київського "Динамо" та збірної України загалом провів 96 матчів, записавши до свого активу 18 голів та 30 асистів.

У 2019 році у чемпіонаті Білорусі Мілевський здобув золоту нагороду. У сезоні 2017/18 став володарем кубка Білорусі. А також тричі тримав у руках Суперкубок Білорусі (2018, 2019, 2020).