Дарья Билодид на Олимпиаде-2020 будет выступать в весовой категории до 48 килограммов. Именно в этом весе она дважды получила звание чемпионки мира в 2018 и 2019 году.

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После этого Билодид решила подняться в весовой категории (до 52 килограммов), но успешной там не стала. Поэтому решила вернуться к своему прежнему весу. Правда, пока не может выйти на свой высокий уровень. В 2021 году Билодид стала лишь третьей на соревнованиях в Дохе, а также второй на чемпионате Европы.

Именно из-за этого Билодид не является главной претенденткой на победу. Хотя еще в 2019 году украинке не было равных. Теперь шанс украинки на получение золотой медали в Favbet оценили коэффициентом 3,1.

Фавориткой турнира является японка Фуну Тонаки (коэффициент 2,45 на победу). Билодид имеет в своем активе несколько побед над ней. И они могут встретиться в полуфинале.

Правда, до этого Билодид надо будет одержать две победы. Украинка начнет соревнования со второго раунда, где, вероятно, ее соперницей будет Ширин Букли из Франции. Она довольно неудобна для украинки, и даже в свое время побеждала Билодид. Дальше будет четвертьфинал, и лишь тогда – вероятный полуфинал с Тонаки. В случае победы, Билодид, скорее всего, в финале встретится с Дистрией Красники из Косово. У нее тоже неплохие шансы на получение золотой награды – коэффициент 3.