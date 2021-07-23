Дарія Білодід на Олімпіаді-2020 буде виступати у ваговій категорії до 48 кілограмів. Саме у цій вазі вона двічі здобула звання чемпіонки світу у 2018 та 2019 році.

До теми Магучіх, Романчук та Білодід: хто з українців має найбільше шансів взяти медаль на Олімпіаді

Після цього Білодід вирішила піднятися у ваговій категорії (до 52 кілограмів), але успішною там не стала. Тому вирішила повернутися до своєї попередньої ваги. Правда поки не може вийти на свій високий рівень. У 2021 році Білодід стала лише третьою на змаганнях в Досі, а також другою на чемпіонаті Європи.

Саме через це Білодід не є головною претенденткою на перемогу. Хоча ще у 2019 році українці не було рівних. Тепер шанс українки на здобуття золотою медалі у Favbet оцінили коефіцієнтом 3,1.

Фавориткою турніру є японка Фуну Тонакі (коефіцієнт 2,45 на перемогу). Білодід має у своєму активі декілька перемог над нею. І вони можуть зустрітися у півфіналі.

Правда до цього Білодід треба буде здобути дві перемоги. Українка розпочне змагання з другого раунду, де, ймовірно, її суперницею буде Ширін Буклі з Франції. Вона доволі незручна для українки, і навіть свого часу перемагала Білодід. Далі буде чвертьфінал, і лише тоді – ймовірний півфінал з Тонакі. У випадку перемоги, Білодід, скоріш за все, у фіналі зустрінеться з Дістрією Краснікі з Косово. У неї теж непогані шанси на здобуття золотої нагороди – коефіцієнт 3.