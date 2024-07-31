Во вторник, 30 июля, состоялись матчи 1/8 финала теннисных соревнований на Олимпиаде-2024. В одном из них Марта Костюк одолела Марию Саккари из Греции.

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Комментарий Костюк относительно победы в 1/8 финала

Украинская теннисистка отметила влияние жары на ее игру, отметив, что особенно почувствовала это в первом сете.

Рада, что справилась и смогла как-то выиграть этот матч. Пока не знаю, как, у меня никогда в жизни не было такого, как с подачей. Даже не знаю, сколько двойных ошибок имела – не буду даже смотреть. Возможно, сыграл фактор нервов, потому что я начала матч уверенно, а потом не знаю, что со мной случилось. Обыграть игрока из топ-10 без подачи – это не топ достижений в моей карьере,

– рассказала Марта.

Также она отметила о будущей сопернице, отметив, что не знает, кто был бы лучше Коко Гофф или Донни Векич, однако украинка настроена на все 100%.

"Я за страну хорошо играю. Есть те, кому за страну играть сложнее, нервничают больше. Я такого не видела. Подходила к Олимпиаде просто как к турниру, и рада тому, как все складывается. Начинаю набирать форму, которая была близка к началу года. Использую турнир не только для того, чтобы представлять страну, но и набирать форму. Пока получается", – добавила Марта Костюк.

Отметим, что украинская теннисистка сыграет с Донни Векич в рамках четвертьфинала Олимпиады-2024 31 июля в 20:00 по киевскому времени.