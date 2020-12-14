В субботу, 12 декабря, Ингулец на своем поле должен был принимать Шахтер в рамках 13-го тура УПЛ. Но встреча была отменена из-за состояния поля. Главный наставник хозяев Сергей Лавриненко прокомментировал это решение.

Сергей Лавриненко признался, что в течение всей недели руководство клуба и персонал стадиона делали все возможное, чтобы держать поле в хорошем состоянии. Но погодные условия и ледяной дождь, который выпал перед поединком, внес свои коррективы в проведение поединка Ингулец – Шахтер. Об этом рассказал наставник в комментарии для программы "Большой футбол".

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Оправдание Лавриненко

По словам тренера, дождь был настолько сильный, что полю не помог бы даже подогрев. Он отверг все обвинения адресованные Ингульцу за ненадлежащую подготовку к встрече с "горняками". Также добавил, что в клубе из Петрово готовы к любому решению.

Лично видел, что поле было накрыто. В определенный момент агрономы сказали, что нужно пленку снять, чтобы провести технические процедуры: нанести разметку и так далее. Я не готов ответить на вопрос, кто принимал решение включать или не включать подогрев. Но таких морозов на этой неделе у нас не было. Было ли целесообразно включать подогрев, я не знаю,

– заявления Лавриненко.

"Согласен, что играть было бы трудно, но надо учитывать то, что на календаре 13 декабря и идеальных полей быть не может. Зная, что мы начинаем чемпионат 12 февраля, лучше поля в Украине не станут, они будут только хуже. Для каждого из футболистов у нас была мечта сыграть с такой командой. Мы бы хотели, чтобы эту игру перенесли, и ее судьба решалась не в кабинете, а на футбольном поле. Но пусть принимают решение дисциплинарные органы. Мы примем любое их решение", – сказал руководитель Ингульца.

Пока неизвестно, каким будет наказание для Ингульца. Наиболее жесткое – техническое поражение для хозяев поля. Клуб во главе с Лавриненко не подавал запрос руководству УПЛ, чтобы перенести встречу на другой день или сменить город противостояния.