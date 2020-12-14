У суботу, 12 грудня, Інгулець на власному полі мав приймати Шахтар у рамках 13-го туру УПЛ. Але зустріч була скасована через стан поля. Головний наставник господарів Сергій Лавриненко прокоментував це рішення.

Сергій Лавриненко зізнався, що протягом усього тижня керівництво клубу та персонал стадіону робили все можливе, щоб тримати поле було у хорошому стані. Але погодні умови та крижаний дощ, який випав перед поєдинком, вніс свої корективи у проведення поєдинку Інгулець – Шахтар. Про це розповів наставник у коментарі для програми "Великий футбол".

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Виправдання Лавриненка

За словами тренера, дощ був настільки сильний, що полю не допоміг би навіть підігрів. Він відкинув усі звинувачення адресовані Інгульцю щодо неналежної підготовки до зустрічі з "гірниками". Також додав, що у клубі з Петрового готові до будь-якого рішення.

Особисто бачив, що поле було накрите. У певний момент агрономи сказали, що потрібно плівку зняти, щоб провести технічні процедури: нанести розмітку і так далі. Я не готовий відповісти на питання, хто приймав рішення вмикати чи не вмикати підігрів. Але таких морозів на цьому тижні у нас не було. Чи була доцільність вмикати підігрів, я не знаю,

– заяви Лавриненко.

"Згоден, що грати було б важко, але треба враховувати те, що на календарі 13 грудня та ідеальних полів бути не може. Знаючи, що ми починаємо чемпіонат 12 лютого, кращими поля в Україні не стануть, вони будуть тільки гіршими. Для кожного з футболістів у нас була мрія зіграти з такою командою. Ми б хотіли, щоб цю гру перенесли, і її доля вирішувалася не в кабінеті, а на футбольному полі. Але нехай приймають рішення дисциплінарні органи. Ми приймемо будь-яке їхнє рішення", – сказав керманич Інгульця.

Наразі невідомо, яким буде покарання для Інгульця. Найжорсткіше – технічна поразка для господарів поля. Клуб на чолі з Лавриненком не подавав запит керівництву УПЛ, щоб перенести зустріч на інший день або змінити місто протистояння.