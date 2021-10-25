Огненная встреча провансальских фанов

Перед матчем фанаты Марселя хотели устроить акцию протеста против катарских владельцев парижского клуба. Они собирались закидать поле фальшивыми банкнотами с изображением форварда ПСЖ Лионеля Месси. В конце поединка не было обнаружено фейковых долларов.

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Однако болельщики хозяев поля откололи новую выходку: они бросали бутылки и прочий мусор в футболистов.



Неймар подает угловой / Фото твитер 433

Больше всего досталось форварду ПСЖ Неймару. Подавать угловой возле секторов с фанами Марселя стало для бразильца еще тем испытанием. Болельщики забрасывали футболиста бутылками. Полиции пришлось защищать игрока щитами.

Во втором тайме болельщики продолжали делать то же самое. Один из фанатов выбежал на само поле, он якобы хотел сфотографироваться с Лионелем Месси.



Болельщик выбежал на поле / Фото твитер 433

Марсель – ПСЖ