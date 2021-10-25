Вогняна зустріч провансальських фанів
Перед матчем фанати Марселя хотіли влаштувати акцію протесту проти катарських власників паризького клубу. Вони збиралися закидати поле фальшивими банкнотами із зображеннями форварда ПСЖ Ліонеля Мессі. В кінці поєдинку не було виявлено фейкових доларів.
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Однак вболівальники господарів поля втнули нову витівку: вони кидали пляшки та інше сміття у самих футболістів.
Неймар подає кутовий / Фото твітер 433
Найбільше перепало форварду ПСЖ Неймару. Подавати кутовий біля секторів із фанами Марселя стало для бразильця ще тим випробуванням. Вболівальники закидували футболіста пляшками. Поліції довелося захищати гравця щитами.
У другому таймі вболівальники продовжували робити те саме. А один із фанів вибіг на саме поле, він нібито хотів сфотографуватися з Ліонелем Мессі.
Вболівальник вибіг на поле / Фото твітер 433
Марсель - ПСЖ
- Гра завершилася із рахунком 0:0.
- У першому таймі обом командам вдалося обмінятися забитими м'ячами та через офсайди голи скасували.
- А на початку другого тайму парижани залишилися у меншості, Хакімі був вилучений.