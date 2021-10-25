Вогняна зустріч провансальських фанів

Перед матчем фанати Марселя хотіли влаштувати акцію протесту проти катарських власників паризького клубу. Вони збиралися закидати поле фальшивими банкнотами із зображеннями форварда ПСЖ Ліонеля Мессі. В кінці поєдинку не було виявлено фейкових доларів.

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Однак вболівальники господарів поля втнули нову витівку: вони кидали пляшки та інше сміття у самих футболістів.



Неймар подає кутовий / Фото твітер 433

Найбільше перепало форварду ПСЖ Неймару. Подавати кутовий біля секторів із фанами Марселя стало для бразильця ще тим випробуванням. Вболівальники закидували футболіста пляшками. Поліції довелося захищати гравця щитами.

У другому таймі вболівальники продовжували робити те саме. А один із фанів вибіг на саме поле, він нібито хотів сфотографуватися з Ліонелем Мессі.



Вболівальник вибіг на поле / Фото твітер 433

Марсель - ПСЖ