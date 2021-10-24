Фейковые банкноты с Месси

Фанаты Марселя готовят акцию к матчу с ПСЖ. Команды встретятся вечером 24 октября в рамках 11-го тура чемпионата Франции.

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Вероятно, старт поединка Марсель – ПСЖ затянется, ведь фанаты хозяев закидают поле фейковыми банкнотами.

Объединение болельщиков Massilia Socios Club разработало макет банкноты и изображением лица Лионеля Месси с прощальной пресс-конференции в Барселоне. На знаменитом фото Месси плачет.

На банкноте есть надпись "катарский нефтедоллар". В Massilia Socios Club призвали фанатов Марселя распечатать фейковые банкноты, чтобы на матче с ПСЖ забрасывать ими поле.

"Давайте поприветствуем Месси как следует", – говорится в сообщении объединения.



Макет фейковых банкнот / Фото Massilia Socios Club