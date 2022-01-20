Косенко: Не хватило реализации

Сине-желтая команда пропустила три гола. Но ответила сопернику дважды. В итоге – 3:2 поражение в первом матче чемпионата Европы. Такой результат значительно усложнил жизнь украинцам.

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Александр Косенко назвал причины поражения от хозяев турнира Нидерландов. Если в первой части игры у "сине-желтых" были моменты и они завершили тайм победой, то вторая 20-минутка была за нидерландскими футзалистами. Это подметил главный наставник украинской сборной.

К сожалению, не хватило реализации. Мы полностью переигрывали по моментам соперника, который на протяжении тайма совершил 2 – 3 удара по воротам. После перерыва наблюдалась потеря концентрации в действиях команды. Сопернику удалось забить быстрый гол. К сожалению, итог неутешителен. Пытались догнать нидерландцев, но не хватило одного гола,

– рассказал наставник Украины.

Косенко, который за день до матча отпраздновал свой 52-й день рождения, заметил, что быстро пропущенный гол во втором тайме выбил из колеи его подопечников, потерявших концентрацию.

Боялись ошибиться

Наставник заверил, что в следующий поединок против Сербии команда сделает выводы и поработает над проблемами в игре, ведь теперь у украинцев нет права на ошибку.

Еще одной причиной поражения может стать недостаточный опыт многих украинских футзалистов на европейской арене. В составе Украины было девять дебютантов Евро-2022.

Присутствовало опасение в определенных компонентах игры, чтобы действовать более уверенно. Если ты боишься ошибиться – рано или поздно ты допустишь эту ошибку,

– добавил Косенко.