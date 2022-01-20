Косенко: Не вистачило реалізації
Синьо-жовта команда пропустила три голи. Натомість відповіла супернику двічі. У підсумку – 3:2 поразка у першому матчі чемпіонату Європи. Такий результат значно ускладнив життя українцям.
До теми Україна з драматичної поразки від Нідерландів стартувала на Євро-2022 з футзалу
Олександр Косенко назвав причини поразки від господарів турніру Нідерландів. Якщо у першій частині гри "синьо-жовті" мали моменти та завершили тайм перемогою, то друга 20-хвилинка була за нідерландськими футзалістами. Це помітив головний наставник української збірної.
На жаль, не вистачило реалізації. Ми повністю перегравали за моментами суперника, який впродовж тайму здійснив 2 – 3 удари по воротах. Після перерви спостерігалася втрата концентрації у діях команди. Супернику пощастило забити швидкий гол. На жаль, підсумок є невтішним. Намагалися наздогнати нідерландців, але не вистачило одного голу,
– розповів наставник України.
Косенко, який за день до матчу відсвяткував свій 52-й день народження, зауважив, що швидкий пропущений гол у другому таймі вибив з колії його підопічників, які втратили концентрацію.
Боялись помилитись
Наставник запевнив, що до наступного поєдинку проти Сербії команда зробить висновки та попрацює над проблемами у грі, адже тепер в українців немає права на помилку.
Ще однією причиною поразки може стати недостатній досвід багатьох українських футзалістів на європейській арені. У складі України було аж дев'ять дебютантів Євро-2022.
Було присутнім побоювання у певних компонентах гри, щоб діяти більш впевнено. Якщо ти боїшся помилитися – рано чи пізно ти припустишся цієї помилки,
– додав Косенко.
- В іншому матчі групи Португалія обіграла Сербію з рахунком 2:4.
- Наступний поєдинок Україна зіграє проти сербів. Зустріч розпочнеться 23 січня о 15:30.
- Останню гру групового раунду "синьо-жовті" проведуть проти Португалії (28 січня о 21:30).