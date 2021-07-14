Промоутер Джошуа заявил, что настоящей причиной отмены встречи Фьюри и Уайлдера летом в Лас-Вегасе стала не болезнь у "Цыганского короля".
К слову Бой Фьюри – Уайлдер официально перенесен
"Возможно, это судьба, что Фьюри заразился коронавирусом. На его бой с Деонтеем катастрофически плохо продавались билеты. Вы сами можете посмотреть, что реализовано не более 25-30 процентов. Боксеры не создали никакого шума. Так что ожидалась очень низкая плата за просмотр", – сказал Фьюри.
К тому же Хирн заметил, что британские вещатели также скептически отнеслись к возможности транслировать поединок. Как средство для увеличения продаж предлагается добавить несколько известных бойцов в андеркарте. Теперь вечер бокса планируют провести 9 октября.
Бой Фьюри – Уайлдер: главное
- Боксеры уже дважды выходили на ринг друг против друга. Впервые это произошло в декабре 2018 года. Тот поединок завершился неожиданной мировым. В бою Фьюри побывал в нокдауне. Тогда Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона WBC.
- Два года поклонники бокса ждали на второе противостояние между этими боксерами. В феврале 2020 Фьюри и Уайлдер вышли на ринг. Британский боксер нокаутировал Уайлдера и отобрал чемпионский титул WBC. Для Деонтея это было первое фиаско в карьере. Зато Фьюри остается непобедимым.