Промоутер Джошуа заявив, що справжньою причиною скасування зустрічі Ф'юрі і Уайлдера влітку в Лас-Вегасі стала не хвороба у "Циганського короля".
До слова Бій Ф'юрі – Уайлдер офіційно перенесений
"Можливо, це доля, що Ф'юрі заразився коронавірусом. На його бій з Деонтеєм катастрофічно погано продавалися квитки. Ви самі можете подивитися, що реалізовано не більше 25-30 відсотків. Боксери не створили ніякого галасу. Так що очікувалася дуже низька плата за перегляд", – сказав Ф'юрі.
До того ж Хірн помітив, що британські мовники також скептично поставилися до можливості транслювати поєдинок. Як засіб для збільшення продажів пропонується додати кілька відомих бійців в андеркарті. Тепер вечір боксу планують провести 9 жовтня.
Бій Ф'юрі – Уайлдер: головне
- Боксери вже двічі виходили на ринг один проти одного. Вперше це сталось у грудні 2018 року. Той поєдинок завершився несподіваною мировою. У бою Ф'юрі побував у нокдауні. Тоді Деонтей Уайлдер захистив титул чемпіона WBC.
- Два роки прихильники боксу чекали на друге протистояння між цими боксерами. У лютому 2020 року Ф'юрі та Уайлдер вийшли на ринг. Британський боксер нокаутував Уайлдера та відібрав чемпіонський титул WBC. Для Деонтея це було перше фіаско у кар'єрі. Натомість Ф'юрі залишається непереможним.