Промоутер Джошуа заявив, що справжньою причиною скасування зустрічі Ф'юрі і Уайлдера влітку в Лас-Вегасі стала не хвороба у "Циганського короля".

До слова Бій Ф'юрі – Уайлдер офіційно перенесений

"Можливо, це доля, що Ф'юрі заразився коронавірусом. На його бій з Деонтеєм катастрофічно погано продавалися квитки. Ви самі можете подивитися, що реалізовано не більше 25-30 відсотків. Боксери не створили ніякого галасу. Так що очікувалася дуже низька плата за перегляд", – сказав Ф'юрі.

До того ж Хірн помітив, що британські мовники також скептично поставилися до можливості транслювати поєдинок. Як засіб для збільшення продажів пропонується додати кілька відомих бійців в андеркарті. Тепер вечір боксу планують провести 9 жовтня.

Бій Ф'юрі – Уайлдер: головне