За яких умов збірна України може зіграти матч Ліги націй проти Швейцарії
УЄФА зарахував збірній України технічну поразку за незіграний матч проти Швейцарії. Однак українська сторона подала апеляцію. Тож шанс того, що цей матч відбудеться, таки існує.
Перед тим головною причиною, чому матч не відбудеться, називали відсутність дат для проведення гри. Однак тепер і ця проблема знята, пише 24 канал.
У 2021 році передбачено 10 дат для проведення матчів кваліфікації Чемпіонату світу 2021 року. Однак збірні України та Швейцарії потрапили у групи з п'ятьма збірними. Тож кожна з цих збірних проведе лише вісім матчів у відборі. Відтак у них є ще дві вільні дати, коли вони можуть зіграти товариські матчі.
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Варто додати, що в такі вільні дати відбудуться матчі Ліги націй. Мова йде про фінальний турнір, який запланований на початок жовтня 2021 року. Саме через це учасники "фіналу чотирьох" і потрапляли в групи з п'ятьма збірними, щоб розвантажити їм календар. В такі групи потрапили й збірні України та Швейцарії. При цьому сталося це цілком випадково під час жеребкування.
Тож в одну з дат, коли заплановані матчі кваліфікації ЧС-2022, збірні України та Швейцарії можуть зіграти матч Ліги націй. І на футбольному полі визначити, хто має право залишитися в елітному дивізіоні.
Тож тепер рішення – за CAS. Якщо арбітражний суд пристане на сторону України, то такий матч доведеться провести. І зробити це можна вже у березні, коли будуть одразу три вікна для матчів. Або ж дочекатися вересня, коли збірні теж мають провести три ігри.
Однак тут важливо передбачити це до формування календаря відбору на ЧС-2022. Щоб і в України, і у Швейцарії були вільними дати, коли можна провести ці матчі.
Скасований матч Швейцарія – Україна: головне
- Збірні Швейцарії та України мали зіграти матч Ліги націй 17 листопада. В цій грі мало визначитися, яка збірна залишиться в Лізі A. Україну влаштовувала і нічия, у той час як швейцарцям треба було лише перемагати.
- Однак матч так і не провели. В збірній України виявили декілька інфікованих на коронавірус, і всю команду відправили на карантин.
- Українська сторона заявляла, що вона була готова до проведення матчу, адже в її складі було 13 гравців, в яких тести на коронавірус були негативними.
- Рішення щодо цього матчу приймали в УЄФА. Там вирішили зарахувати збірній України технічну поразку. Причиною назвали те, що Україна мала передбачити, що після перших випадків зараження ще перед матчем з Німеччиною 14 листопада, нашій команді знадобляться футболісти, які не контактували з інфікованими. Саме вони мали б зіграти матч проти Швейцарії, а не ті гравці, яких відправили на карантин.
- Українська сторона вирішила подати апеляцію на це рішення. В УАФ заявили, що вони просто фізично не встигли б привести нову команду на цей матч відповідно до усіх протоколів.
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