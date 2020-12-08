УЄФА зарахував збірній України технічну поразку за незіграний матч проти Швейцарії. Однак українська сторона подала апеляцію. Тож шанс того, що цей матч відбудеться, таки існує.

Перед тим головною причиною, чому матч не відбудеться, називали відсутність дат для проведення гри. Однак тепер і ця проблема знята, пише 24 канал.

У 2021 році передбачено 10 дат для проведення матчів кваліфікації Чемпіонату світу 2021 року. Однак збірні України та Швейцарії потрапили у групи з п'ятьма збірними. Тож кожна з цих збірних проведе лише вісім матчів у відборі. Відтак у них є ще дві вільні дати, коли вони можуть зіграти товариські матчі.

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Варто додати, що в такі вільні дати відбудуться матчі Ліги націй. Мова йде про фінальний турнір, який запланований на початок жовтня 2021 року. Саме через це учасники "фіналу чотирьох" і потрапляли в групи з п'ятьма збірними, щоб розвантажити їм календар. В такі групи потрапили й збірні України та Швейцарії. При цьому сталося це цілком випадково під час жеребкування.

Тож в одну з дат, коли заплановані матчі кваліфікації ЧС-2022, збірні України та Швейцарії можуть зіграти матч Ліги націй. І на футбольному полі визначити, хто має право залишитися в елітному дивізіоні.

Тож тепер рішення – за CAS. Якщо арбітражний суд пристане на сторону України, то такий матч доведеться провести. І зробити це можна вже у березні, коли будуть одразу три вікна для матчів. Або ж дочекатися вересня, коли збірні теж мають провести три ігри.

Однак тут важливо передбачити це до формування календаря відбору на ЧС-2022. Щоб і в України, і у Швейцарії були вільними дати, коли можна провести ці матчі.

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