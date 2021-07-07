Президента известного европейского футбольного клуба арестовала полиция: что произошло
Источник:jornaleconomico.sapo.pt
В среду, 7 июля, были проведены обыски местной налоговой службой на стадионе Бенфики, в штаб-квартире банка Novo Banco, а также в компаниях, связанных с бизнесменом Хосе Антониу душ Сантушем – близким другом президента Бенфики и акционером клуба.
Президента Бенфики Луиса Фелипе Виейра подозревают в мошенничестве, неуплате налогов и отмывании денег. В результате Виейра был арестован.
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Что известно о деле Виейры
Это расследование возникло в связи с делом Монте-Бранко – швейцарской преступной группировки, которая занималась налоговым мошенничеством и отмыванием денег, и была ликвидирована в 2011 году.
Также Виейра подозревается в злоупотреблении доверием, связанным с доходами, полученными при продаже 25 процентов акций Бенфики иностранному бизнесмену.
- 71-летний Виейра является 33-м президентом Бенфики. Эту должность португалец занимает с 2003 года.