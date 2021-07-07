Президента Бенфики Луиса Фелипе Виейра подозревают в мошенничестве, неуплате налогов и отмывании денег. В результате Виейра был арестован.

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Что известно о деле Виейры

Это расследование возникло в связи с делом Монте-Бранко – швейцарской преступной группировки, которая занималась налоговым мошенничеством и отмыванием денег, и была ликвидирована в 2011 году.

Также Виейра подозревается в злоупотреблении доверием, связанным с доходами, полученными при продаже 25 процентов акций Бенфики иностранному бизнесмену.