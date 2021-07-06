Скорость против неуступчивости

Пути обеих сборных в полуфинал чемпионата Европы были очень разными. Англия разгромила Украину, не дав сделать команде Андрея Шевченко почти ничего. В итоге – 0:4 англичане продолжили победный путь.

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А вот футболисты Дании в неуступчивом противостоянии вырвали путевку у Чехии 1:2. Гости и одновременно победители матча уже после первого тайма гарантировали себе на 50% выход в полуфинал. Но чехи во главе с нападающим Патриком Шиком не опускали руки. Поединок завершился победой Дании, которая на зубах просто одолела соперника.

Матч 1/2 финала Евро-2020 Англия – Голландия состоится 7 июля. Стартовый свисток судьи на стадионе "Уэмбли" в Лондоне прозвучит в 22:00.

История противостояний

Национальные команды сыграли между собой 21 матч, в которых Дания выиграла лишь 4 раза при 12 победах англичан. Еще в 5 встречах расписывали мировую.

Последний раз сборные выходили на одно футбольное поле в 2020 году в групповом раунде Лиги наций. И матч завершился минимальной победой футболистов Дании 0:1.

Прогноз от Favbet

Англия – безоговорочный фаворит этого противостояния. Их победу букмекеры оценивают в 1,78. А вот на победу Дании можно сделать ставку с коэффициентом 5,40. Мировое в основное время то не является исключением – 3,55.

Игра завершится в дополнительное время: да – 6,50, нет – 1,09. Такие с цифры стоят на серию послематчевых пенальти.

С каким счетом завершится полуфинал? 1:0 или 2:0. Именно такие результаты эксперты оценили выше – 5,20 и 6,40 соответственно.

Скорее всего, что фанаты обеих сборных не смогут праздновать голы от любимых футболистов – 1,64. Однако первыми шансы размочить нули на табло получать англичане – 1,54. А вот то, что датчанам первым удастся огорчить голкипера хозяев – 3,15.

Будет ли в игре удаление? Да – 4,35. Нет – 1,19. Вероятно, что мы также не увидим в игре и пенальти – 1,40.

Кто может забить в матче?