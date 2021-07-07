Президента Бенфіки Луїса Феліпе Вієйра підозрюють в шахрайстві, несплаті податків і відмиванні грошей. В результаті Вієйра був заарештований.
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Що відомо про справу Вієйри
Це розслідування виникло в зв'язку зі справою Монте-Бранко – швейцарський злочинним угрупованням, яке займалося податковим шахрайством і відмиванням грошей, і було ліквідоване в 2011 році.
Також Вієйра підозрюється в зловживанні довірою, пов'язаних з доходами, отриманими при продажу 25 відсотків акцій Бенфіки іноземному бізнесмену.
- 71-річний Вієйра є 33-м президентом Бенфіки. Цю посаду португалець займає з 2003 року.