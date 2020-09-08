Президент "Кривбасса" Константин Караманиц рассказал о задачах клуба выйти в УПЛ. Но большую роль в таких амбициозных планах сыграет финансовая составляющая.

По словам президента, клуб будет получать деньги из того же источника, что и "Горняк". Именно на основе этой команды был возрожден клуб. Об этом он рассказал в интервью Sport Arena.

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После возрождения команды несколько спонсоров заинтересовались спортивным проектом и также проявили инициативу по финансированию. Как признался Караманиц, чем лучше будут результаты, тем больше заинтересованности будет со стороны. Также он сделал достаточно громкое заявление о спортивных целях клуба.

Наша задача – выход в УПЛ. Но для этого нужны большие деньги,

– сказал Караманиц.

Добавим, что перед началом сезона клуб сделал официальную презентацию обновленной команды.

"Кривбасс" и просьба Зеленского

В 1999 и 2000 годах команда занимала третье место в чемпионате. В 2000 году команда дошла до финала Кубка Украины.

В 2013 году клуб лишили профессионального статуса из-за долгов. После этого клуб выступал на любительском уровне в Днепропетровской области.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Новую Каховку заявил о восстановлении "Кривбасса". Этот вопрос он доверил своему соратнику еще с "95-го квартала" Юрию Корявченкову.