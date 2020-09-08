Президент "Кривбаса" Костянтин Караманіц розповів про завдання клубу вийти в УПЛ. Але велику роль у таких амбітних планах зіграє фінансова складова.

За словами президента, клуб отримуватиме фінанси з того ж джерела, що і "Гірник". Саме на основі цієї команди був відроджений клуб. Про це він розповів у інтерв'ю для Sport Arena.

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Після відродження команди декілька спонсорів зацікавились спортивним проєктом та також проявили ініціативу щодо фінансування. Як зізнався Караманіц, чим кращі будуть результати, тим більше зацікавленості буде зі сторони. Також він зробив досить гучну заяву про спортивні цілі клубу.

Наше завдання – вихід в УПЛ. Але для цього потрібні великі фінанси,

– сказав Караманіц.

Додамо, що перед початком сезону клуб зробив офіційну презентацію оновленої команди.

"Кривбас" та прохання Зеленського

У 1999-му і 2000 роках команда посідала третє місце в чемпіонаті. У 2000 році команда дійшла до фіналу Кубка України.

У 2013 році клуб позбавили професійного статусу через борги. Після цього клуб виступав на аматорському рівні у Дніпропетровській області.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нової Каховки заявив про відновлення "Кривбасу". Це питання він довірив своєму соратнику ще з "95-го кварталу" Юрію Корявченкову.