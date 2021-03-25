Президент УЕФА увлекся фантастическим прогрессом Шахтера
Президент УЕФА Александер Чеферин похвалил донецкий клуб и рассказал о дружбе с директором по футболу дончан Дарио Срной.
Источник:ФК Шахтер
Неожиданная похвала Чеферина
По словам главы УЕФА, он наблюдал за украинским клубом в финальной части Лиги Европы прошлого сезона, и некоторые матчи, по его мнению, были просто замечательные.
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Шахтер демонстрирует фантастический прогресс. У вас отличная команда, насколько я слышал, очень хороший президент и замечательный директор по футболу Дарио Срна. Мне нравится Шахтер. Надеюсь, что команда будет максимально успешно выступать и в будущем. Клуб прекрасно развивается, особенно с учетом того, что до сих пор нет возможности играть дома. Гораздо труднее постоянно перемещаться, чтобы проводить как домашние, так и выездные матчи, и одновременно играть хорошо,
– сказал словенец
Чеферин отдельно отметил хорватского специалиста, работающего в клубе.
"Дарио все еще мог бы играть – до сих пор в форме. Он замечательный футболист и в то же время отлично справляется с нынешней работой директора по футболу. Я очень уважаю Дарио. Он отличный директор по футболу и мой друг", – подытожил президент УЕФА.
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