Президент УЕФА Александер Чеферин похвалил донецкий клуб и рассказал о дружбе с директором по футболу дончан Дарио Срной.

Неожиданная похвала Чеферина

По словам главы УЕФА, он наблюдал за украинским клубом в финальной части Лиги Европы прошлого сезона, и некоторые матчи, по его мнению, были просто замечательные.

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Шахтер демонстрирует фантастический прогресс. У вас отличная команда, насколько я слышал, очень хороший президент и замечательный директор по футболу Дарио Срна. Мне нравится Шахтер. Надеюсь, что команда будет максимально успешно выступать и в будущем. Клуб прекрасно развивается, особенно с учетом того, что до сих пор нет возможности играть дома. Гораздо труднее постоянно перемещаться, чтобы проводить как домашние, так и выездные матчи, и одновременно играть хорошо,

– сказал словенец

Чеферин отдельно отметил хорватского специалиста, работающего в клубе.

"Дарио все еще мог бы играть – до сих пор в форме. Он замечательный футболист и в то же время отлично справляется с нынешней работой директора по футболу. Я очень уважаю Дарио. Он отличный директор по футболу и мой друг", – подытожил президент УЕФА.