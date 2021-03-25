Датский полузащитник киевского Динамо Миккель Дуелунд сообщил о том, что во второй раз переболел коронавирусом. Футболист снова не сможет помочь команде.

Второй коронавирус

Недавно его не взяли на игру с Зарей, которую команда Мирчи Луческу выиграла, отцепив, якобы из-за его конфликта с тренером, за несколько минут до выезда игроков в аэропорт. Теперь же датчанин вдруг заразился коронавирусом.

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"Я оставался на карантине последние 14 дней без возможности тренироваться. Я не такой больной, как в прошлый раз, поэтому болезнь не так повлияет на мою форму, но я потеряю несколько недель футбола", – сказал Дуелунд.

К слову. Первая часть сезона сложилась для датчанина откровенно провально – он страдал от травм, коронавируса, поэтому провел лишь два матча.

Дуелунд перешел в Динамо летом 2018 года, но до сих пор не сумел закрепиться в основной команде из-за травм и болезней.