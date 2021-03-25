Президент УЄФА Александер Чеферін похвалив донецький клуб і розповів про дружбу з директором по футболу донеччан Дарійо Срною.

Несподівана похвала Чеферіна

За словами глави УЄФА, він спостерігав за українським клубом у фінальній частині Ліги Європи минулого сезону, і деякі матчі, на його думку, були просто чудові.

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Шахтар демонструє фантастичний прогрес. У вас відмінна команда, наскільки я чув, дуже хороший президент і чудовий директор із футболу Даріо Срна. Мені подобається Шахтар. Сподіваюся, що команда буде максимально успішно виступати і в майбутньому. Клуб чудово розвивається, особливо з урахуванням того, що досі немає можливості грати вдома. Набагато важче постійно переміщатися, щоб проводити як домашні, так і виїзні матчі, і водночас грати добре,

– сказав словенець

Чеферін окремо відзначив хорватського фахівця, який працює в клубі.

"Дарійо все ще міг би грати – досі у формі. Він чудовий футболіст і водночас відмінно справляється з нинішньою роботою директора із футболу. Я дуже поважаю Даріо. Він відмінний директор із футболу і мій друг", – підсумував президент УЄФА.