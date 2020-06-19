Сборная Украины еще до конца 2020 года проведет все матчи Лиги наций. Там ее соперниками будут сборные Германии, Испании и Швейцарии. А уже в 2021 году сыграет на Чемпионате Европы.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Исполком утвердил даты матчей перенесенного на 2021 год Евро-2020. К теме Лига наций и Евро-2020: УЕФА назвала дату матчей сборной Украины по футболу Календарь сборной Украины на Евро-2020 13.06.2021 Украина – Нидерланды (Амстердам) 17.06.2021 Украина – победитель плей-офф (Бухарест) 21.06.2021 Украина – Австрия (Бухарест) 1/8 финала Евро-2020 пройдет с 26-29 июня. Четвертьфиналы – 2-3 июля. Полуфинальные встречи пройдут с 6-7 июля. Финал Евро-2020 состоится 11 июля в Лондоне. Лига наций Сборная Украины в рамках Лиги наций сыграет против Испании, Германии и Швейцарии. Все матчи будут проходить в 21:45. 03.09.2020 Украина – Швейцария

– Швейцария 06.09.2020 Испания – Украина

10.10.2020 Украина – Германия

– Германия 13.10.2020 Украина – Испания

– Испания 13.11.2020 Германия – Украина

16.11.2020 Швейцария – Украина