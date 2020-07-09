Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал о том, когда следует ожидать возвращения фанатов на трибуны.

Об этом Андрей Павелко рассказал в интервью телеканалам "Футбол 1/2/3".

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Мы продолжаем работу над тем, чтобы вернуть болельщиков. Вплотную работаем с министерством здравоохранения, Максимом Степановым и Виктором Ляшко. У нас есть все шансы, чтобы в этом или следующем туре мы могли открыть для болельщиков 25% от вместимости стадиона. Я думаю, что это все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и решения Минздрава. Но мы каждый день на связи, чтобы уже в ближайшие туры вернуть наших болельщиков на стадион,

– сказал Павелко.

Когда в Украине позволят фанатам посещать футбольные матчи

Проведение футбольных матчей в Украине возобновили с 30-го мая. Сейчас поединки происходят пустых трибунах. Из-за роста новых случаев COVID-19 в Украине футбольные болельщики попадут на стадионы позже.

"Еще 10 июня мы рассчитывали принять решение через тур. На этот тур мы хотели предоставить дополнительные 30 мест для журналистов, а уже через тур дать возможность нашим болельщикам вернуться. У нас похожая ситуация с Польшей. Насколько я помню, Польша возвращает болельщиков 17 июня. Поэтому как раз после этого мы планировали дать возможность для 25% и у нас. Думаю, дату возвращения болельщиков мы немного скорректируем. Вроде уже была стабилизация с коронавирусом, но с 10 июня наблюдается совсем другая картина", – заявил Павелко в середине июня.